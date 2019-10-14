Edwin S. Deal

Edwin S. "Bud" Deal, 68, of 230 Elm St. Oil City, died at 12:02 a.m. Sunday Oct. 13, 2019, at Allegheny General Hospital in Pittsburgh after a brief illness.
Born Sept. 5, 1951, in Chicago, Illinois, he was the son of Grace A. Magliola Deal Andersen and the late Edwin R. Deal.
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