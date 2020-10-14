Frances Nina Budzinski

Frances Nina Budzinski

Frances Nina Budzinski was born in Oil City on Jan. 16, 1939, the daughter of Salvatore and Rosalia Leta Sunseri. She passed away peacefully in her home in Campbell, California on Wednesday, Oct. 7, 2020.

Frances relocated from Oil City to California in 1961 after marrying her high school sweetheart, Bruno Budzinski.

To plant a tree in memory of Frances Budzinski as a living tribute, please visit Tribute Store.