Fred Lawrence Myers, age 88, went to be with the Lord Monday, Oct. 26, 2020, at noon, surrounded by his loving family at home.
He was born Jan. 1, 1932, in Clarion County to Donald Myers and Dorothy Platt Myers.
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