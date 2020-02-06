Grace D. Miller

Grace D. Miller

Grace D. Miller of Mercer passed away from natural causes in her residence at 6:05 p.m. on Monday, Jan. 13, 2020. She was 90.

On Jan. 21, 1929, Grace was born in Lancaster, a daughter to Susan (Markley) and Charles Dettinger.

To plant a tree in memory of Grace Miller as a living tribute, please visit Tribute Store.