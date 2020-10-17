Harold Rhinehart Beazell III

Harold Rhinehart Beazell III

Harold Rhinehart Beazell III, 70, of Franklin, formerly of Butler, passed away unexpectedly Monday, Oct. 5, 2020.

He was born in Athens, Ohio on Nov. 13, 1949. Hal was the son of the late Harold R. Beazell Jr. and Marilyn Weaver Beazell of Butler, and was predeceased by his nephew, Charles Robert Scott III.