Ecclesiastes 3:4 " A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance."
Jack A. Beebe, of Seneca, born Nov. 20, 1928, passed away peacefully at home, Thursday, Nov. 21, 2019, one day after his 91st birthday.
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