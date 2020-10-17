John P. Makowski

John P. Makowski

John P. Makowski, 85, of Paw Paw, Michigan, passed away Tuesday, Oct. 13, 2020, at his home surrounded by his loving family.

He was born June 20, 1935, in Oil City, the son of Frank and Barbara (Jamroz) Makowski.

To plant a tree in memory of John Makowski as a living tribute, please visit Tribute Store.