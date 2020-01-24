June Kelley

June (Silvis) Kelley, 92, of Sigel, passed away Wednesday, Jan. 22, 2020.
The daughter of Mary A. (Huckabone) and Harry Silvis, she was born June 21, 1927, in Forest County.
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