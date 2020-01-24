June Kelley

June Kelley

June (Silvis) Kelley, 92, of Sigel, passed away Wednesday, Jan. 22, 2020.

The daughter of Mary A. (Huckabone) and Harry Silvis, she was born June 21, 1927, in Forest County.

To send flowers to the family of June Kelley, please visit Tribute Store.

Service information

Jan 31
First Visitation
Friday, January 31, 2020
1:00PM-4:00PM
McKinney - d'Argy Funeral Home
345 Main Street
Brookville, PA 15825
Order flowers
Guaranteed delivery before June's First Visitation begins.
Jan 31
Second Visitation
Friday, January 31, 2020
6:00PM-8:00PM
McKinney - d'Argy Funeral Home
345 Main Street
Brookville, PA 15825
Order flowers
Guaranteed delivery before June's Second Visitation begins.
Feb 1
Third Visitation
Saturday, February 1, 2020
10:00AM-11:00AM
Mount Tabor Presbyterian Church
7230 Route 36
SIGEL, PA 15860
Order flowers
Guaranteed delivery before June's Third Visitation begins.
Feb 1
Service
Saturday, February 1, 2020
11:00AM
Mount Tabor Presbyterian Church
7230 Route 36
SIGEL, PA 15860
Order flowers
Guaranteed delivery before June's Service begins.

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