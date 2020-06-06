Kathleen Baker, 74, of Franklin, passed away Tuesday, June 2, 2020, following an illness.
Born March 25, 1946, in Franklin, Kathleen was the daughter of the late James and Helen Rarer Reagle.
kAmz2E9=66? H2D 2 {:46?D65 !C24E:42= }FCD6 2?5 H9:=6 H@C<:?8 2E D6G6C2= ?FCD:?8 9@>6D[ D96 H2D =@G65 3J 96C A2E:6?ED 2?5 E96J 3642>6 96C D64@?5 72>:=J]k^Am
kAm(:E9 2 =@G6 @7 E96 {@C5[ D96 H2D 2 >6>36C @7 r9C:DE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 2?5 6?;@J65 DA6?5:?8 E:>6 H:E9 96C r9FC49 u2>:=J] $96 925 2 A2DD:@? 7@C >FD:4 2?5 D:?8:?8[ 2?5 H2D 2 >6>36C @7 E96 Qw2AAJ $@F?5Q 49FC49 8@DA6= 8C@FA] (96E96C :E 36 96C 72>:=J[ A2E:6?ED[ 49FC49 72>:=J[ @C 7C:6?5D[ z2E9=66? 6DA64:2==J 496C:D965 E96 E:>6D D96 DA6?E H:E9 E9@D6 D96 =@G65]k^Am
kAm$96 :D DFCG:G65 3J 96C D@?[ #@36CE {2>36CE@? 2?5 9:D H:76[ yF=:6[ @7 {@H6C qFCC6==j 96C 52F89E6C[ {2FC2 (:E96CFA 2?5 96C 9FD32?5[ s2C:?[ @7 p==:D@? !2C<j 96C D6G6? 8C2?549:=5C6?[ %2J=@C v@F=5 2?5 96C 9FD32?5[ %J=6C[ @7 $9:AA6?D3FC8[ y6??2 $EF4< @7 %:EFDG:==6[ r2C=J $EF4<[ |:4926= (:E96CFA 2?5 ~=:G:2 $EF4<[ 2== @7 p==:D@? !2C<[ 2?5 $92H? {2>36CE@? 2?5 {F42D {2>36CE@?[ 3@E9 @7 {@H6C qFCC6==j 2?5 96C E9C66 8C62E\8C2?549:=5C6?[ w2CA6C[ qC:2C 2?5 #:G6C v@F=5[ 2== @7 $9:AA6?D3FC8]k^Am
kAmz2E9=66? :D 2=D@ DFCG:G65 3J 96C E9C66 D:DE6CD[ q2C32C2 r2>A28?2 2?5 96C 9FD32?5[ w@H2C5[ @7 uC2?<=:?[ y24BF6=:?6 t<:D 2?5 96C 9FD32?5[ r=:77@C5[ @7 uC2?<=:?[ 2?5 rJ?E9:2 #628=6[ 2=D@ @7 uC2?<=:?]k^Am
kAm$6CG:46D 7@C z2E9=66? H:== 36 AC:G2E6 2?5 96=5 2E E96 4@?G6?:6?46 @7 96C 72>:=J]k^Am
kAm%@ D6?5 @?=:?6 4@?5@=6?46D @C 42C5D[ 72>:=J 2?5 7C:6?5D 2C6 :?G:E65 E@ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]82C5:?:6C7F?6C2=9@>6]4@>Qm9EEAi^^HHH]82C5:?:6C7F?6C2=9@>6]4@>k^2m]k^Am
kAm49}Dk^Am
To plant a tree in memory of Kathleen Baker as a living tribute, please visit Tribute Store.