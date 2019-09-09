Kathy Jean Shealy, age 60, of Kittanning and formerly of New Bethlehem, passed away Saturday evening, Sept. 7, 2019, at her home following a battle with cancer.
Born Nov. 29, 1958, in Brookville, she was the daughter of Edward Bradley and the late Shirley Drayer Bradley.
kAm$96 >2CC:65 #@36CE (] $962=J @? yF?6 ab[ a__c[ 2?5 96 DFCG:G6D]k^Am
kAmz2E9J H2D 2 9@>6 42C6 8:G6C 2?5 H@C<65 7@C w6=A>2E6D :? z:EE2??:?8]k^Am
kAm$96 6?;@J65 EC2G6=:?8[ 7:D9:?8 2?5 96C E:>6 :? u=@C:52]k^Am
kAmz2E9J =@G65 96C 49:=5C6? 2?5 8C2?549:=5C6? 2?5 496C:D965 E96 E:>6 D96 DA6?E H:E9 E96>]k^Am
kAm$FCG:G@CD :?4=F56 96C 72E96C[ t5H2C5[ @7 $=:8@j 9FD32?5[ q@3[ @7 z:EE2??:?8j D:I 49:=5C6?[ qC6?E ~CC Wy@:6X @7 sFq@:D[ |:DEJ ~CC Wy6DD:6 p52>DX @7 }6H q6E9=696>[ |2EE96H $962=J W{2FC2X @7 s@C2[ |:E496== $962=J Ws6:5C6 (@=76X @7 ~2< #:586[ r@5J %9CFD9 @7 }6H q6E9=696> 2?5 zJ=6 %9CFD9 W#6?66 $:6D<JX @7 qC@@<G:==6]k^Am
kAmz2E9J :D 2=D@ DFCG:G65 3J D6G6? 8C2?549:=5C6?[ $J5?66[ r96J6??6[ qC6?5@?[ ~H6?[ r26=[ (6DE@? 2?5 |:2j EH@ 3C@E96CD[ y:> sC2J6C W$2?5JX @7 |2JA@CE 2?5 t5 qC25=6J[ yC] @7 u2:C>@F?E r:EJ 2?5 @?6 D:DE6C[ p?8:6 p==D9@FD6 @7 #:586H2J]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ 96C >@E96C[ D96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 96C 9FD32?5[ #2?5@? ~CC]k^Am
kAmu2>:=J 2?5 7C:6?5D H:== 36 C646:G65 7C@> a E@ c 2?5 e E@ g A]>] %F6D52J[ $6AE] `_[ a_`h[ 2E E96 #FA6CE uF?6C2= w@>6 2?5 rC6>2E:@? $6CG:46 492A6=[ abb !6?? $EC66E[ }6H q6E9=696>]k^Am
kAm!C:G2E6 8C2G6D:56 D6CG:46D H:== 36 96=5 2E E96 w2HE9@C? r6>6E6CJ] #6G6C6?5 sC] |:4926= %C6?82[ |@?2C49 w@DA:46 r92A=2:?[ H:== 56=:G6C E96 6F=@8J]k^Am
kAm~?=:?6 4@?5@=6?46D >2J 36 D6?E E@ z2E9JVD 72>:=J 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]CFA6CE7F?6C2=9@>6D]4@>Qm9EEAi^^HHH]CFA6CE7F?6C2=9@>6D]4@>k^2mk^Am
kAm49}Dk^Am