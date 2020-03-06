Kenneth Dale Blauser

Kenneth Dale Blauser

Kenneth Dale Blauser, 87, of Six Points, Parker, went home to be with his Lord Wednesday, March 4, 2020, at 8:05 a.m.

Ken lived with his beloved wife of 64 years, Shirley.

To send flowers to the family of Kenneth Blauser, please visit Tribute Store.

Service information

Mar 7
Memorial Service
Saturday, March 7, 2020
3:00PM
Six Points COGOP
121 McKees Road
Parker, PA 16049
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