Leila Shirley Hale

Leila Shirley Hutchinson Hale, 88, of Oil City died peacefully Saturday, Feb. 29, 2020, at Shippenville Healthcare and Rehabilitation Center.
Born Sept. 18, 1931, she was a daughter of the late Charles M. and Esther J. (Rhodes) Hutchinson.
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