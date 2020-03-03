Leila Shirley Hale

Leila Shirley Hale

Leila Shirley Hutchinson Hale, 88, of Oil City died peacefully Saturday, Feb. 29, 2020, at Shippenville Healthcare and Rehabilitation Center.

Born Sept. 18, 1931, she was a daughter of the late Charles M. and Esther J. (Rhodes) Hutchinson.

To plant a tree in memory of Leila Hale as a living tribute, please visit Tribute Store.