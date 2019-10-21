Leonard C. Colangelo, 83 of Harrisville passed away Sunday, Oct. 20, 2019, at home.
Leonard was born March 13, 1936, in Trafford; he was the son of Leonard V. and Mildred Colangelo.
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