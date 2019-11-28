Lewis Jesse Himes, 88, of New Bethlehem, passed away peacefully Monday, Nov. 25, 2019, at McKinley Health Center. He was surrounded by loved ones.
Born May 13, 1931, in Summerville, he was the son of Paul L. and E. June (Reitz) Himes.
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