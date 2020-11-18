Linda L. English, 71, of Henrys Bend Road, Oil City, passed away Monday Nov. 16, 2020, at Oil City Healthcare & Rehabilitation Center.
She was born in Oil City on May 11, 1949, and was the daughter of the late Paul and Phyllis Stoughton Loper.
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