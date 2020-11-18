Linda L. English

Linda L. English

Linda L. English, 71, of Henrys Bend Road, Oil City, passed away Monday Nov. 16, 2020, at Oil City Healthcare & Rehabilitation Center.

She was born in Oil City on May 11, 1949, and was the daughter of the late Paul and Phyllis Stoughton Loper.

To plant a tree in memory of Linda English as a living tribute, please visit Tribute Store.