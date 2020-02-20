Lottie G. Sopher

Lottie G. Sopher

Lottie G. Sopher, 60, of Franklin, passed away peacefully in her home with her siblings by her side on Tuesday, Feb. 18, 2020.

Born April 16, 1959, in Oil City, she was a daughter of the late Charles R. and Luella L. (Braden) Sopher.

To plant a tree in memory of Lottie Sopher as a living tribute, please visit Tribute Store.