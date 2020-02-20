Lottie G. Sopher, 60, of Franklin, passed away peacefully in her home with her siblings by her side on Tuesday, Feb. 18, 2020.
Born April 16, 1959, in Oil City, she was a daughter of the late Charles R. and Luella L. (Braden) Sopher.
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