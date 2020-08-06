Marilyn Rose (Hudson) Nicklin

Marilyn Rose (Hudson) Nicklin

Marilyn Rose (Hudson) Nicklin, 79, of 961 Kraft Hill Road, Utica, died Tuesday, Aug. 4, 2020, at her home, surrounded by her loving family.

Born Sept. 15, 1940, in Geneva, Pennsylvania, she was a daughter of Harry Waddle Hudson and Kathryn Mae (Freet) Hudson.