Marjorie R. "Marge" Ross, 89, of Titusville, passed away Sunday, Aug. 23, 2020, at her home with her family by her side following a brief battle against cancer.
She was born July 23, 1931, in Titusville, a daughter of the late Charles and Adelia Rose Mallory Servey.
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