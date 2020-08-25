Marjorie R. "Marge" Ross, 89, of Titusville, passed away Sunday, Aug. 23, 2020, at her home with her family by her side following a brief battle against cancer.

She was born July 23, 1931, in Titusville, a daughter of the late Charles and Adelia Rose Mallory Servey.

To plant a tree in memory of Marjorie Ross as a living tribute, please visit Tribute Store.