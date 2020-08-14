Martha A. Sottiaux, 87, of Oil City, died at 3:05 p.m. Wednesday, Aug. 12, 2020, at Oakwood Heights in Oil City.
Born July 12, 1933, in Oil City, she was the daughter of the late Anton and Myra Hirst Ulrich.
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