Martha A. Sottiaux

Martha A. Sottiaux

Martha A. Sottiaux, 87, of Oil City, died at 3:05 p.m. Wednesday, Aug. 12, 2020, at Oakwood Heights in Oil City.

Born July 12, 1933, in Oil City, she was the daughter of the late Anton and Myra Hirst Ulrich.

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