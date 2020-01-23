Marvis A. Hoover, 87, of Franklin died Tuesday, Jan. 21, 2020, at Sugar Creek Station.
A daughter of Lester E. and Elizabeth Clark Sterrett, she was born in Sligo on Sept. 1, 1932.
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