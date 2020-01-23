Marvis A. Hoover

Marvis A. Hoover

Marvis A. Hoover, 87, of Franklin died Tuesday, Jan. 21, 2020, at Sugar Creek Station.

A daughter of Lester E. and Elizabeth Clark Sterrett, she was born in Sligo on Sept. 1, 1932.

To send flowers to the family of Marvis Hoover, please visit Tribute Store.

Service information

Jan 24
Visitation
Friday, January 24, 2020
5:00PM-8:00PM
Huff - Guthrie Funeral Home & Cremation Services Inc.
312 West Park St.
Franklin, PA 16323
Order flowers
Guaranteed delivery before Marvis's Visitation begins.
Jan 25
Funeral Service
Saturday, January 25, 2020
1:00PM-2:00PM
Huff - Guthrie Funeral Home & Cremation Services Inc.
312 West Park St.
Franklin, PA 16323
Order flowers
Guaranteed delivery before Marvis's Funeral Service begins.

Tags