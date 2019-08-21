Mary Barbara Andrews, age 95, of New Bethlehem, passed away Monday morning, Aug. 19, 2019.
Born June 15, 1924, in Southampton County, Virginia, she was the daughter of the late Herschel Howard and Mary Bolton Webb.
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