Mary Graff Stephens, 94, of Rockland, passed away Friday afternoon, July 31, 2020, in the comfort of her home while in the company of her loving husband.
Mary was born in Oil City on July 13, 1926. She was the daughter of the late William and Lillian Bickel Graff.
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