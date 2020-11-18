Mary Koltonski Malys, 90, of Orlando, Florida, formerly of Oil City, died Saturday, Oct. 31, 2020, following a short illness.
She was born Jan. 23, 1930, the youngest daughter of Agatha and Anthony Koltonski.
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To plant a tree in memory of Mary Malys as a living tribute, please visit Tribute Store.