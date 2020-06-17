Norma Jane Lalley Kay

Norma Jane Lalley Kay

Norma Jane Lalley Kay of Greensboro, North Carolina, passed away at her home on Wednesday, June 10, 2020.

She was born in Oil City on March 1, 1928, to J. Ralph and Myrtle Steffee Lalley, and was married to the late Edward Louis Kay, also originally of Oil City.

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