Patricia Lee Heeter

Patricia Lee (Peiffer) Heeter, 84, of Rimersburg, peacefully passed away Monday, Nov. 11, 2019, surrounded by her family.
Born May 29, 1935, in Dixonville, she was the daughter of Jesse Agnew and Frances May (Lowman) Peiffer.
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