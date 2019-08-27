Patricia "Pat" McDevitt, 92, of Southwest Boulevard, Oil City, died early Monday morning, Aug. 26, 2019, at her home.
The daughter of the late Ralph and Laura (Ruddock) Johns, she was born August 12, 1927, in Brookville.
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