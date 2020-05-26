Peggy Lou Shaffer

Peggy Lou (Baker) Shaffer, 84, passed away peacefully in the comfort of her own home surrounded by her loving family and devoted cat, Mitzi, on Saturday, May 23, 2020.
Peggy Lou was born March 22, 1936, in New Bethlehem.
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