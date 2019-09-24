Peter Lee Balsamo, 79, of Meadville, passed away Sunday, Sept. 22, 2019, at Wesbury United Methodist Community, surrounded by his loving family.
He was born July 13, 1940, in Meadville, a son of Peter Thomas and Anna Craig Balsamo.
kAmw6 >2CC:65 r2C@= s6C3J @? s64] a`[ `he`[ 2?5 D96 AC646565 9:> :? 562E9 s64] b`[ `hhh]k^Am
kAm!6E6 H2D 2 `hdh 8C25F2E6 @7 |625G:==6 w:89 $49@@=]k^Am
kAmw6 H2D 2 &]$] }2GJ G6E6C2?[ D6CG:?8 7C@> `hdg E@ `he`]k^Am
kAmw6 H@C<65 2E !2E U2>Aj !6E6VD vC@46CJ[ (6=5@?VD r=@E9:?8[ |625G:==6 p>3F=2?46 $6CG:46[ 2?5 H2D 2 7@C>6C >2?286C @7 E96 s@H?E@H? |2== :? |625G:==6[ 7@C>6C 3F:=5:?8 DFA6C:?E6?56?E 7@C E96 rC2H7@C5 r@F?EJ r@FCE9@FD6[ 2?5 H@C<65 2E (6DE>:?DE6C w:89=2?5D r9FC49 r2>A]k^Am
kAm!6E6 H2D 2 >6>36C @7 E96 u:CDE !C6D3JE6C:2? r9FC49] w6 H2D 2 7@C>6C >6>36C @7 E96 #@E2CJ r=F3 @7 |625G:==6[ |625G:==6 t=<D {@586 a`h[ 2?5 7@C>6C G@=F?E66C 7:C6>2? 7@C E96 s2G:D 2?5 s:4< w@D6 r@>A2?:6D] w6 H2D 24E:G6=J :?G@=G65 7@C >2?J J62CD H:E9 q@J $4@FE %C@@A acc 2?5 6?;@J65 EC2G6=:?8 2?5 82C56?:?8]k^Am
kAm$FCG:G@CD :?4=F56 ?:?6 49:=5C6?[ {@F2? w:4<D Ws@?X @7 qC@H?DE@H?[ x?5:2?2[ z6G:? q2=D2>@ W%C24:X @7 |625G:==6[ |2C4:6 r@H2C5 Wy6CCJX @7 |4z62?[ #@36CE q2=D2>@ Ww62E96CX @7 y2?6DG:==6[ (:D4@?D:?[ $4@EE q2=D2>@ Wy6??JX @7 $=:AA6CJ #@4<[ y@D6A9 q2=D2>@ @7 r@??62FE {2<6[ w62E96C q2=D2>@ Wz6G:? %9@>AD@? $C]X @7 |625G:==6[ %:>@E9J q2=D2>@ Ww@==JX @7 r=:?E@?G:==6[ 2?5 p2C@? q2=D2>@ @7 !9:=256=A9:2j ab 8C2?549:=5C6?j 2?5 D:I 8C62E\8C2?549:=5C6?]k^Am
kAmp=D@ DFCG:G:?8 :D 2 3C@E96C\:?\=2H[ #@36CE Wq@3X s6C3J @7 sF5=6J[ }@CE9 r2C@=:?2j 2?5 2 ?:646 2?5 2 ?6A96H]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ 9:D A2C6?ED 2?5 H:76[ 96 H2D AC646565 :? 562E9 3J 2 8C2?552F89E6C[ t=:D236E9]k^Am
kAmu2>:=J 2?5 7C:6?5D H:== 36 C646:G65 @? %9FCD52J[ $6AE] ae 7C@> `_ 2]>] E@ ?@@? 2E E96 #@36CE (] (2:5 uF?6C2= w@>6[ dg` r96DE?FE $E][ |625G:==6[ H96C6 E96 >6>@C:2= D6CG:46 H:== 7@==@H 2E ?@@? H:E9 E96 #6G] $2> |2C496EE2 @77:4:2E:?8]k^Am
kAm!C:G2E6 :?E6C>6?E H:== 36 :? #@D6=2H? |6>@C:2= v2C56?D H:E9 >:=:E2CJ 9@?@CD]k^Am
kAmx? =:6F @7 7=@H6CD[ >6>@C:2=D >2J 36 >256 E@ (2:5 uF?6C2= w@>6[ dg` r96DE?FE $E]j (6D3FCJ u@F?52E:@? W7@C E96 36?6G@=6?E 42C6 7F?5X[ b` }] !2C< pG6][ @C z:?5C65 w@DA:46[ `acd !2C< pG6][ 2== @7 |625G:==6 `ebbd]k^Am
kAm|6>@C:6D 2?5 4@?5@=6?46D >2J 36 D92C65 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]H2:57F?6C2=9@>6]?6EQm9EEAi^^HHH]H2:57F?6C2=9@>6]?6Ek^2m]k^Am