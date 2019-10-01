Randall Lee Hoffman, 63 of Polk, passed away Sunday, Sept. 29, 2019, at home surrounded by his family.
Randy was born Sept. 20, 1956, in Grove City, the son of Merl N. Hoffman and the late Sarah Van Dyke Hoffman.
kAm#2?5J >2CC:65 s:2?6 |:==6C @? pF8] f[ `hg`[ 2?5 D96 DFCG:G6D] %@86E96C E96 4@FA=6 925 EH@ 52F89E6CD[ t=JD6 2?5 t=:K236E9]k^Am
kAm#2?5J H2D 2 D6=7\6>A=@J65 ECF4< 5C:G6C] w6 6?;@J65 H2E49:?8 7@@E32== 2?5 3@I:?8] #2?5J H2D 2 8C62E 4@@< 2?5 =@G65 E@ 82C56?] w6 6?;@J65 E2<:?8 9:D >@E@C4J4=6 @FE 7@C 2 C:56]k^Am
kAm{@G65 @?6D =67E E@ 496C:D9 9:D >6>@CJ 2C6 9:D H:76[ s:2?6 w@77>2? @7 !@=<j 9:D 52F89E6CD[ t=JD6 w2??2 2?5 96C 9FD32?5 sFDEJ @7 !:EED3FC89 2?5 t=:K236E9 w@77>2? 2?5 96C 4@>A2?:@? (6D v@C5@? @7 &E:42j 9:D 72E96C[ |6C= w@77>2? 2?5 9:D 4@>A2?:@? |2C86 @7 w2CC:DG:==6]k^Am
kAmp=D@ DFCG:G:?8 2C6 #2?5JVD 3C@E96CD 2?5 D:DE6CDi t5H2C5 w@77>2? 2?5 H:76 r96CJ= @7 !@=<[ s2G:5 z] w@77>2? @7 (6DE $F?3FCJ[ +] |6C=6?6 |2CE:? @7 vC@G6 r:EJ[ q6EEJ {2?8 2?5 9FD32?5 %@> @7 !@=<[ w6=6? #@5C:8F6K 2?5 9FD32?5 #2>:C@ @7 !@=<[ #FE9 u:?49 @7 |625G:==6[ 2?5 #@36CE w@77>2? 2?5 H:76 s:2?6 @7 w2CC:DG:==6j 2?5 @?6 DA@:=65 49:9F29F2 Qq@@Q]k^Am
kAm#2?5J H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D >@E96C $2C29j 9:D D@? pFDE:? #2?52== w@77>2?j 2 3C@E96C w2C@=5 w@77>2?j 2?5 2 D:DE6C '6C52 Q$F6Q vC@DD>2?]k^Am
kAmp 46=63C2E:@? @7 =:76 2?5 >6>@C:2= 5:??6C 7@C #2?52== w@77>2? H:== 36 96=5 |@?52J[ ~4E] f[ 2E e A]>] 2E E96 q2C<6JG:==6 r9FC49 @7 v@5[ dcbb !:EED3FC89 #@25[ w2CC:DG:==6] u2>:=J 2?5 7C:6?5D 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAm%96 {2CCJ t] |4z:?=6J uF?6C2= w@>6[ r=:?E@?G:==6[ :D 2DD:DE:?8 E96 72>:=J 2CC2?86>6?ED]k^Am
kAmuC:6?5D 42? 6>2:= 4@?5@=6?46D 3J G:D:E:?8 k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]>4<:?=6J7F?6C2=9@>6]?6EQm9EEAi^^HHH]>4<:?=6J7F?6C2=9@>6]?6Ek^2m]k^Am