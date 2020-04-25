Richard G. Fagley, age 79, of New Bethlehem, passed away April 24, 2020, at home surrounded by his family after a sudden battle with Leukemia.
He was born in New Bethlehem on April 14, 1941.
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To plant a tree in memory of Richard Fagley as a living tribute, please visit Tribute Store.