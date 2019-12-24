Richard Lloyd Bowser, age 94, formerly of Knox, passed away peacefully Friday, Dec. 20, 2019, in Fulshear, Texas.
Richard is survived by his wife of 72 years, Ruth (McNulty) Bowser.
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