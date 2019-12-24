Richard Lloyd Bowser

Richard Lloyd Bowser (in an earlier photo)

Richard Lloyd Bowser, age 94, formerly of Knox, passed away peacefully Friday, Dec. 20, 2019, in Fulshear, Texas.

Richard is survived by his wife of 72 years, Ruth (McNulty) Bowser.

To plant a tree in memory of Richard Bowser as a living tribute, please visit Tribute Store.