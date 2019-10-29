Samuel J. Weaver, 63, a resident of 1497 Mercer Road, Franklin, died peacefully at 4 p.m. Saturday, Oct. 26, 2019, in UPMC-Northwest in Seneca, with family members by his side.
He was born Sept. 21, 1956, in Oil City, a beloved son of the late Daniel H. and Mary K. Stack Weaver.
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