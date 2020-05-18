Mrs. Theda E. (Schettler) Foy, age 101, of Oil City, passed away peacefully Wednesday evening, May 13, 2020, at Oil City Healthcare and Rehabilitation Center.
She was born Feb. 5, 1919, on her family's farm in Marble, to the late Earl and Edna (Wilkinson) Schettler. She attended Farmington High School.
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