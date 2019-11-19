Tim L. Hagerty, 67, of Franklin, passed away at 6:53 p.m. Friday, Nov. 15, 2019, at home with his family by his side. He fought a courageous battle with Cancer.
Tim was born Feb. 11, 1952, in Buffalo, New York, a son of the late Ronald C. Hagerty and Claudine R. McMillin Hagerty.
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