Tim L. Hagerty

Tim L. Hagerty

Tim L. Hagerty, 67, of Franklin, passed away at 6:53 p.m. Friday, Nov. 15, 2019, at home with his family by his side. He fought a courageous battle with Cancer.

Tim was born Feb. 11, 1952, in Buffalo, New York, a son of the late Ronald C. Hagerty and Claudine R. McMillin Hagerty.