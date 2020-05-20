William L. "Bill" Seigworth, 69, of Seneca, died peacefully Monday, May 18, 2020, at home.
Born Sept. 26, 1950, in Brookville, he was the second oldest child of William A. and Betty Lee Walters Seigworth.
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