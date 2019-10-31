DEAR DR. ROACH: I am an 85-year-old woman in very good health. I have had a mammogram done every year for the past 45 years, each scan being excellent, with no problems. I have stipulated in my living will that I do not want chemotherapy or radiation treatments should any kind of cancer develop. Do I really need to continue with the procedure of annual mammogram testing? -- S.S.

ANSWER: The most important point is that it is your body and your choice. You can choose not to have mammograms or any other procedure done. But it sounds like you are asking for my medical judgment in your case.

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