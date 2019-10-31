DEAR DR. ROACH: I am an 85-year-old woman in very good health. I have had a mammogram done every year for the past 45 years, each scan being excellent, with no problems. I have stipulated in my living will that I do not want chemotherapy or radiation treatments should any kind of cancer develop. Do I really need to continue with the procedure of annual mammogram testing? -- S.S.
ANSWER: The most important point is that it is your body and your choice. You can choose not to have mammograms or any other procedure done. But it sounds like you are asking for my medical judgment in your case.
kAm%96C6 2C6 G6CJ =:>:E65 52E2 @? >2>>@8C2> D4C66?:?8 7@C H@>6? 286 g_ @C @=56C] ~?6 DEF5J 7@F?5 E92E H@>6? H9@ H6C6 D4C66?65 925 ?@ 5:776C6?46 :? 3C62DE 42?46C C2E6[ DE286 @C >@CE2=:EJ 4@>A2C65 H:E9 H@>6? H9@ H6C6 ?@E D4C66?65] $@>6 6IA6CE 8C@FAD C64@>>6?5 5@:?8 >2>>@8C2>D @?=J :? H@>6? H9@D6 =:76 6IA64E2?4J :D `_ J62CD @C >@C6] %96 2G6C286 =:76 6IA64E2?4J 7@C 2? gd\J62C\@=5 H@>2? :D 23@FE D:I J62CD[ 3FE G6CJ 962=E9J gd\J62C\@=5 H@>6? >2J 92G6 `_ J62CD @C >@C6 :? =:76 6IA64E2?4J] ~G6C2==[ E9@F89[ 6IA6CE C64@>>6?52E:@?D 46CE2:?=J 5@ ?@E DEC@?8=J DFAA@CE >2>>@8C2A9J :? 2 H@>2? J@FC 286]k^Am
×
Please enable Javascript to allow our site to function, this will allow access to features like subscriber-only content.
kAmxE D66>D J@F 92G6 DEC@?8 766=:?8D 23@FE EC62E:?8 42?46C] xE :D ECF6 E92E 62C=J 42?46C[ DF49 2D E92E 7@F?5 @? >2>>@8C2A9J[ 42? 36 EC62E65 D@>6E:>6D H:E9 DFC86CJ 2=@?6] x7 J@F H@F=5 ?@E 4@?D:56C DFC86CJ[ E96? x H@F=5 C64@>>6?5 282:?DE 2 D4C66?:?8 >2>>@8C2>] %96C6 :D G6CJ =:EE=6 36?67:E \\ 2?5 A6C92AD D@>6 92C> \\ :? >2<:?8 E96 5:28?@D:D @7 2 3C62DE 42?46C J@F H@F=5 36 F?H:==:?8 E@ EC62E]k^Am
kAmstp# s#] #~prwi x 2> 2 fg\J62C\@=5 >2? H9@ H2?ED E@ <66A 6I6C4:D:?8 7@C 962=E9 C62D@?D[ 3FE :E :D 86EE:?8 2 =@E 92C56C 5F6 E@ >J 3FCA:?8] (96? x DE2CE ;@88:?8 @C >@H:?8 E96 =2H?[ x DE2CE 3FCA:?8] xEVD 2=>@DE 2D :7 E96C6 :D 82D EC2AA65 :? >J DE@>249 ;FDE H2:E:?8 E@ 36 6IA6==65] xE 5@6D?VE 9FCE[ 2?5 364@>6D =6DD 7C6BF6?E 27E6C x Q86E @G6C E96 9F>AQ 3J CF??:?8 2 3:E 2?5 3FCA:?8 D6G6C2= E:>6D] %96 3FCA:?8 @44FCD 6I4=FD:G6=J H96? x 2> :? 2 G6CE:42= A@D:E:@?i x 42? H@C< 7@C 9@FCD :? >J 82C56? @? >J 92?5D 2?5 <?66D H:E9@FE 3FCA:?8] |J 5@4E@C E9:?<D :EVD >J 5:6E[ 2D x 5@ 62E A@A4@C?[ A62?FED 2?5 2? 2AA=6 6G6CJ ?:89E] \\ t]|]k^Am
kAmp}$(t#i !6@A=6 H9@ 3FCA 2 =@E E6?5 E@ 36 E9@D6 H9@ DH2==@H 2:C 2D E96J 62E] %96 >65:42= E6C> Q26C@A928:2Q 92D vC66< C@@ED 2?5 :D ?@E F?4@>>@?] qFCA:?8 \\ H9:49 92D :ED @H? >65:42= ?2>6[ Q6CF4E2E:@?Q \\ 2?5 235@>:?2= 5:D4@>7@CE @C 5:DE6?E:@? 2C6 E96 4@>>@? DJ>AE@>D[ 2?5 :E :D 2DD@4:2E65 :? D@>6 A6@A=6 H:E9 82DEC@6D@A92862= C67=FI]k^Am
kAm*@F 2C6 4@CC64E E92E E96 DH2==@H65 2:C =:E6C2==J :D D:EE:?8 :? J@FC DE@>249 H2:E:?8 E@ 36 6IA6==65] xE 42? 4@>6 @FE @?=J H96? J@F 2C6 FAC:89E[ 3642FD6 E96 =@H6C 6D@A92862= DA9:?4E6C[ E9C@F89 H9:49 DE@>249 2:C H@F=5 36 6IA6==65[ :D 2E E96 E@A @7 E96 DE@>249] p:C C:D6D E@ E96 E@A]k^Am
kAmpG@:5:?8 8F> 496H:?8[ D>@<:?8 2?5 42C3@?2E65 36G6C286D H:== 96=A[ :7 J@F 5@ 2?J @7 E9@D6 E9:?8D] $=@H6C[ >@C6 C6=2I65 62E:?8 2=D@ >2J 96=A[ 2?5 2 DA6649 E96C2A:DE H:E9 DA64:2= EC2:?:?8 :? 5:2A9C28>2E:4 3C62E9:?8 E649?:BF6D >:89E 36 96=A7F=] $E:==[ x 42? C62DDFC6 J@F E92E H92E J@F 2C6 6IA6C:6?4:?8 :D ;FDE 2? 2446?EF2E:@? @7 ?@C>2= A9JD:@=@8J]k^Am
kAmWsC] #@249 C68C6ED E92E 96 :D F?23=6 E@ 2?DH6C :?5:G:5F2= =6EE6CD[ 3FE H:== :?4@CA@C2E6 E96> :? E96 4@=F>? H96?6G6C A@DD:3=6] #6256CD >2J 6>2:= BF6DE:@?D E@ %@*@FCv@@5w62=E9o>65]4@C?6==]65F @C C6BF6DE 2? @C56C 7@C> @7 2G2:=23=6 962=E9 ?6HD=6EE6CD 2E eag ':C8:?:2 sC][ ~C=2?5@[ u{ bag_b] w62=E9 ?6HD=6EE6CD >2J 36 @C56C65 7C@> k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]C3>2>2==]4@>Qm9EEAi^^HHH]C3>2>2==]4@>k^2m]Xk^Am