Democratic presidential hopeful Bernie Sanders has said that he will support his party's nominee, no matter who he or she is.
But some Democrats worry that a lot of his supporters will not work or even vote for any other candidate, whereas the backers of his Democratic rivals will enthusiastically work or vote for anyone the party nominates, including Sanders.
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