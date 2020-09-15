This year - 2020 - has been called the worst year ever.
You've heard that, haven't you? Maybe even said it.
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