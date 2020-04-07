We need to prepare for the possibility, perhaps even the likelihood, that our health care system is on the threshold of becoming overwhelmed, to the point of collapse.
What is needed is a rapid response with sweeping measures.
kAmpD 2 7@C>6C ?FCD6 H9@ 92D 366? A@?56C:?8 E96 4@C@?2G:CFD C6DA@?D6[ x 92G6 2 76H DF886DE:@?D 7@C 24E:@? @? E96 =@42=[ DE2E6 2?5 7656C2= =6G6=Dik^Am
kAm\ %6DE 2== H@C<6CD H9@D6 ;@3D 2C6 ?@H 4@?D:56C65 6DD6?E:2=[ :?4=F5:?8 962=E9 42C6 H@C<6CD[ 3FD 5C:G6CD 2?5 7@@5 H@C<6CD[ 7@C r~'xs\`h 2D D@@? 2D A@DD:3=6[ FD:?8 E96 >@DE 244FC2E6 >6E9@5D 2G2:=23=6]k^Am
kAm\ #64CF:E 4:E:K6?D E@ H@C< 2D 324<FA 6>6C86?4J H@C<6CD] %6DE E96D6 H@C<6CD 2?5 25>:E E96> E@ EC2:?:?8 2?5 =:G:?8 46?E6CD WG242?E D49@@=D[ 5@C>D[ 9@E6=DX FD:?8 DEC:4E AC@E@4@=D]k^Am
kAm%9@D6 H9@ E6DE A@D:E:G6 D9@F=5 36 BF2C2?E:?65 :? D6A2C2E6 3F:=5:?8D H96C6 @E96CD[ :?4=F5:?8 4@C@?2G:CFD\:?764E65 A6@A=6[ 42? 42C6 7@C E9@D6 H9@ 2C6 D:4<]k^Am
kAm\ tG6CJ@?6 ?665D E@ =62C? 2?5 6?8286 :? E96 36DE AC24E:46D C682C5:?8 r~'xs\`h AC@E64E:G6 >62DFC6D]k^Am
kAm\ (6 ?665 2 4@C@?2G:CFD 42== 46?E6C 2?5 52:=J :?7@C>2E:@?2= 3C@2542DED E@ 96=A 4@??64E A6@A=6 E@ :>A@CE2?E D6CG:46D[ :?7@C>2E:@? 2?5 G@=F?E66C @AA@CEF?:E:6D]k^Am
kAm%9:D ?665D E@ 92AA6? E9C@F89 >65:2[ :?4=F5:?8 C25:@[ 52:=J ?6HDA2A6CD[ %' 2?5 2== :?E6C?6E\32D65 A=2E7@C>D]k^Am
kAm\ %6DE 2== AC:D@?6CD 2?5 AC:D@? DE277 7@C r~'xs\`h 2?5 C6=62D6 2== :?>2E6D :>AC:D@?65 7@C ?@?G:@=6?E 4C:>6D[ E9@D6 H9@ 2C6 6=56C=J 2?5 A@D6 ?@ D:8?:7:42?E D276EJ C:D< 2?5 E9@D6 H9@ 92G6 D9@H? DF3DE2?E:2= 6G:56?46 @7 C6923:=:E2E:@? 2?5 C625:?6DD E@ C6EFC? E@ E96 4@>>F?:EJ]k^Am
kAm%9@D6 H9@ E6DE A@D:E:G6 7@C r~'xs\`h D9@F=5 36 C6=62D65 E@ 2AAC@AC:2E6 D6EE:?8D E@ <66A E96>D6=G6D 2?5 @E96CD D276]k^Am
kAm\ (6 D9@F=5 A@DEA@?6 2== :?\A6CD@? G@E:?8 24E:G:E:6D 2?5 8:G6 2== 4@>>F?:E:6D 2E =62DE D6G6C2= H66<D E@ 6IA2?5 2?5 AC@>@E6 G@E:?8 3J >2:=] '@E:?8 3J >2:= D9@F=5 36 E96 AC676CC65 @AE:@? ?2E:@?2==J F?E:= E9:D 4C:D:D A2DD6D]k^Am
kAm%96D6 2C6 ;FDE 2 76H :562D E@ 4@?D:56C[ :? AFCDF:E @7 @FC >2:? 8@2=Di E@ AC6G6?E E96 DAC625 @7 E9:D G:CFD 2?5 42C6 7@C 2== H9@D6 =:G6D 2?5 962=E9 2C6 ?@H :? 52?86C]k^Am