Six years ago, the New York Daily News made the decision, when covering the National Football franchise in Washington, D.C., to dispense using its official nickname.
The newspaper noted while "Enormously popular and deeply ingrained in sporting culture," the moniker "is a throwback to a vanished era of perniciously casual racial attitudes."
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