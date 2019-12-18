If you're searching for a forecast in Crimea on your Google or Apple weather and map apps, you could get confused about where, exactly, you are.
Conceding to Russian demands, Apple and Google edited their apps so that users in Crimea see a map that shows they are in Russia, not Ukraine.
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