Given President Donald Trump's habit of making decisions based on whims, the national security establishment's pushback against his plan to bring home 2,000 of the 4,500 U.S. troops in Afghanistan and 500 of the 3,000 in Iraq by Jan. 15 is understandable.
For one thing, Trump should leave massive foreign policy changes for when Joe Biden is sworn in. For another, Trump should be far more focused on the war against COVID-19 at home.
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