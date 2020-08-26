DEAR DR. ROACH: I am a 51-year-old male in very good health. I have had blood tests taken yearly for the past 15+ years. Nearly every test shows high hemoglobin. My average is 17.4, but has been as high as 18.1 within the past several years. (Anything above 17.5 is considered high.)

My primary care physician was never concerned. He said that my numbers were not much over the threshold and that as long as the numbers hold steady and are not increasing, there is nothing I should do about it.

0
0
0
0
0