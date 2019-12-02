President Donald Trump had an important decision to make: whether to sign the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. He made the right decision.
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