As we approach Christmas and New Year's Day, I ask fellow Christians to remember when someone came to them with the story of Christ Jesus and why they should follow him.
kAm(6 7@C86E r9C:DE:2?:EJ :D ?@E 8C62E 3642FD6 @7 :ED 7@==@H6CD[ 3FE 3642FD6 @7 :ED =6256C] r9C:DE y6DFD ?6G6C D:??65[ 3FE 2==@H65 9:>D6=7 E@ 36 D24C:7:465 :? @C56C E@ C6566> E9@D6 H9@ 7@==@H 2?5 H@CD9:A 9:>]k^Am
kAm(6 D66 A6@A=6 DE66A65 :? D:?[ =:<6 E9@D6 H9@ D2H E96 H@F?565 EC2G6=6C y6DFD DA@<6 @7[ 2?5 H2=< 2C@F?5 E96> @C \H@CD6 \ 4@?56>? E96>[ 7@C86EE:?8 E9@D6 H9@ D2H FD 2D ?@?36=:6G6CD J6E 564:565 E@ E2<6 E96 E:>6 2?5 D92C6 r9C:DE y6DFD H:E9 FD[ =625:?8 FD :?E@ D2=G2E:@?]k^Am
kAm|2?J E:>6D[ A6@A=6 2C6 56>@?:K65 @? E96 ~A:?:@? A286[ D@>6E:>6D 7@C 7C:G@=@FD :DDF6D[ DF49 2D A@=:E:4Dj D@>6E:>6D 7@C DA64:7:4 D:?7F= 3692G:@C] %9@D6 5@:?8 D@ @7E6? :8?@C6 E96:C @H? D:?7F= 3692G:@C 2?5 E96 724E E96J H6C6 C6D4F65 7C@> 6E6C?2= 52>?2E:@? :? DA:E6 @7 E92E 3692G:@C]k^Am
kAm|2?J A6@A=6 2C6 9FCE:?8] (6 92G6 2 49@:46 H96E96C E@ >@4<[ 4@?56>? @C C:5:4F=6 E96> \ AC6E6?5:?8 E@ 36 23@G6 E96> \ @C E@ D9@H E96> 4@>A2DD:@?]k^Am
kAmy6DFD H2?ED FD E@ 36 2 =:89E :? E9:D H@C=5] %92E =:89E :D E@ A@:?E E@ E96 D2G:@C H9@ 82G6 6G6CJE9:?8 :? @C56C E@ C6566> E9@D6 H9@ 42??@E C6566> E96>D6=G6D] (6 H6C6 C6566>65 2?5 ?665 E@ A2DD E92E =@G6 @? E@ @E96CD]k^Am
kAmpD 2 7@C>6C 25G:D6C E@=5 >6[ :E :D?VE 6G6? 23@FE >@?6J[ 3FE 8:G:?8 E:>6[ 9@A6 2?5 =@G6 E@ E9@D6 H9@ 56DA6C2E6=J ?665 :E]k^Am
kAm!2DD @? E96 =@G6 @7 r9C:DE y6DFD] x7 J@F 2C6 C:5:4F=65 7@C :E J@F H:== 36 3=6DD65 2D r9C:DE y6DFD H2D 3=6DD65 3J 9:D D24C:7:46]k^Am
kAm\ r9C:D rF>>:?D[k^Am
kAmuC2?<=:?k^Am
kAm49}Dk^Am