Editor,
I’m tired.
kAmx’> E:C65 @7 962C:?8 23@FE s@?2=5 %CF>A] x’> E:C65 @7 962C:?8 23@FE y@6 q:56?] x’> E:C65 @7 962C:?8 E96 H@C5D “s6>@4C2E” 2?5 “#6AF3=:42?]”k^Am
kAmx’> E:C65 @7 ?@E 36:?8 23=6 E@ D9FE :E 2== @FE 2?5 ;FDE 8@ 23@FE >J 52J]k^Am
kAmx 5@?’E H2E49 u~) }6HD] x 5@?’E H2E49 r}}] x 5@?’E H2E49 |$}qr] x 5@?’E 8@ @? u2463@@<] xE D@F?5D =:<6 x’G6 366? 23=6 E@ 2G@:5 E96 C96E@C:4] $@ H9J 2> x 4@>A=2:?:?8nk^Am
kAm&?7@CEF?2E6=J[ x DE:== 5C:G6 E@ H@C< 2?5 D66 :8?@C2?E D:8?D :? A6@A=6’D J2C5D] x DE:== D66 :8?@C2?E 3F>A6C DE:4<6CD @? 42CD] x 2> DE:== 6?82865 3J DEC2?86CD[ 24BF2:?E2?46D 2?5 7C:6?5D H9@ 2DDF>6 6G6CJ@?6 E9:?<D =:<6 E96J 5@]k^Am
kAm(9J 5@ A6@A=6 766= E96 ?665 E@ D9@G6 E96:C @A:?:@?D 5@H? 6G6CJ@?6 6=D6’D E9C@2E 2E 6G6CJ @AA@CEF?:EJnk^Am
kAmx 92G6 ?6HD 7@C E9@D6 A6@A=6] *@F’C6 ?@E 492?8:?8 >:?5D H:E9 J@FC CFE9=6DD[ 92E6\7:==65 >6E9@5D @7 4@>>F?:42E:@?] (96? 5:5 H6 =@D6 E96 23:=:EJ E@ 5:D28C66 2?5 DE:== C6DA64E @?6 2?@E96Cnk^Am
kAmx E9:?< A6@A=6 D9@F=5 EFC? @77 r}}[ u@I }6HD 2?5 |$}qr] (6 H6C6 ?6G6C >62?E E@ 4@?DF>6 D@>6E9:?8 ac^f]k^Am
kAm$@>6E:>6D :E’D 36DE E@ :8?@C6 “7C:6?5D” @? u2463@@<] !6@A=6 ?665 E@ DE6A @FE @7 E96:C 649@ 492>36C 2?5 766= E96 7C665@> 2 >62?:?87F= 4@?G6CD2E:@? H:E9 =@G65 @?6D 3C:?8D] u66= E96 7F=7:==>6?E @7 A=2J:?8 H:E9 J@FC 49:=5C6? @C DA6?5:?8 E:>6 H:E9 J@FC D:8?:7:42?E @E96C]k^Am
kAmx 5@?’E E9:?< A6@A=6 2C6 2D “H@<6” 2D E96J 36=:6G6 E96J 2C6[ ?@C 2C6 E96J 2D >F49 @7 2 “A2EC:@E” 2D E96J E9:?< E96J 2C6]k^Am
kAm%96C6 2C6 ?@E >2?J 52JD =67E :? E9:D r9C:DE>2D D62D@?] r2? H6 92G6 4@>A2DD:@? 7@C @?6 2?@E96Cn r2? H6 ECF=J =@G6 @?6 2?@E96C[ C682C5=6DD @7 @FC 5:776C6?46Dn r2? H6 A6C92AD 6G6? 7@C8:G6 @?6 2?@E96Cn ~?=J H6 42? 2?DH6C E92E 7@C @FCD6=G6D]k^Am
kAm|6CCJ r9C:DE>2D E@ 2==] |2J E96C6 36 A6246 @? t2CE9 2?5 8@@5 H:== E@H2C5 >6?]k^Am
kAm— xDC26= !@H6C[k^Am
kAm~:= r:EJk^Am