I am writing in response to Judith O. Etzel's article - "OC seeking help for veteran's monument repairs" - that appeared July 31.
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