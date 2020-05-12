This is in response to the April 22 letter to the editor titled "Pandemic's economic effect justifies 'Medicare for All''' by Janice Horn.
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