I'm sure people are starting to realize that the invasion of biological entities from outside the U.S. are having an impediment on the flora and fauna of our country.
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