To blame the Democrats for this problem or blame the Republicans for that problem is showing ignorance.
kAmpE D@>6 A@:?E :? @FC J@F?8 =:G6D H6 564:56 E@ ;@:? D@>6 7@C> @7 4=F3 @C @C82?:K2E:@?] (6 ;@:? 3642FD6 H6 H2?E E@ 36 A2CE @7 D@>6E9:?8 3:886C E92? @FCD6=G6D]k^Am
kAm|2J36 H6 2C6 =@@<:?8 7@C @E96CD H9@ 36=:6G6 E96 D2>6 H2J H6 5@] |2J36 H6 2C6 D62C49:?8 7@C 2 H2J E@ C6249 2 9:896C AFCA@D6] |2J36 H6 H2?E E@ 36 C64@8?:K65 2?5 2446AE65 7@C 36:?8 A2CE @7 D@>6 >@G6>6?E]k^Am
kAm$@>6H96C6 2=@?8 E96 H2J[ H6 >2J 36 DH2J65 3J E9@D6 H9@ H:D9 7@C FD E@ @?=J 7@==@H 2?5 2446AE E96 E9@F89ED @C >6E9@5D E92E 2C6 36:?8 AC6D6?E65 E@ FD]k^Am
kAmxE H@F=5 36 62DJ 7@C E9@D6 @7 FD H9@ 2C6 H62<\H:==65 E@ 3=:?5=J 7@==@H[ @C H@CD6 J6E[ E@ 4@>>:E E@ 2? :562 E92E AFED FD :? 92C>VD H2J] q6 42C67F= H96C6 J@F A=246 J@FC =@J2=E:6D] *@F 4@F=5 =@D6 J@FC :?5:G:5F2=:EJ]k^Am
kAm#682C5=6DD :7 @?6 :D @? E96 C:89E @C E96 =67E[ H6 42? =@D6 D:89E @7 E96 724E E92E E96D6 A@=:E:4:2?D @?46 H6C6 9F>2?D 36:?8D[ E96? H6 364@>6 >@C6 :?E6C6DE65 :? 7:?5:?8 72F=E C2E96C E92? D@=FE:@?D]k^Am
kAm(96E96C @?6 :D 2 s6>@4C2E @C 2 #6AF3=:42?[ :7 H6 3=:?5=J 7@==@H E96 QA2CEJ =:?6[Q H6 2==@H A@=:E:42= 277:=:2E:@? E@ CF=6 E9@F89ED C2E96C E92? 4@>>@? D6?D6] #:5:4F=6 2?5 AF3=:4 C6;64E:@? 2H2:E]k^Am
kAm$E@A] %2<6 2 =@@< :? E96 >:CC@C] (6 >FDE 2=H2JD =@@< 2E @FCD6=G6D 2D E9@D6 H9@ =@@< FA@? FD] s@ H6 H2?E E@ 36 9F>2? 36:?8D H9@ DE2?5 FA 7@C H92E :D C:89E @C ;FDE 2 AFAA6E 7@C D@>6@?6 6=D6VD 42FD6nk^Am
kAm|J 72E96C 2=H2JD E2F89E >6 E@ 36 42C67F= 23@FE H9@D6 D9:CEE2:=D x 4=:?8 E@] (:== J@F 36 E96 D966A @C E96 D96A96C5nk^Am
kAmxEVD ?@E 23@FE C:89E GD] =67E] xE :D 23@FE C:89E GD] HC@?8]k^Am
kAm\ t5 qC:EE@?[k^Am
kAmz?@Ik^Am
kAm49}Dk^Am